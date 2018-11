Incidente mortale in A1, anziana modenese vittima di uno schianto in auto

Ancora una tragedia sull'asfalto della A1. Questa mattina intorno alle ore 10 si è verificato un incidente mortale in corsia nord, nei pressi dell'uscita di Reggio Emilia. Vittima della sciagura è stata una anziana modenese di 79 anni, la quale era al volante di una Audi A3, in compagnia della nipote. L'auto ha colpito un autoarticolato che la precedeva, per ragioni ancora al vaglio della Polizia Stradale, e nell'impatto la conducente è rimasta gravemente ferita.

I sanitari del 118 hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo all'ospedale di Parma. Illesa invece la giovane nipote.

Rallentamenti significativi per le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.