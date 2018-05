Tamponamento fra più mezzi in A22, feriti e code tra Carpi e Modena

Una carambola in A22 ha causato due feriti in prossimità del centro abitato di Campogalliano. E' successo alle ore 16 di oggi in carreggiata sud (direzione Modena), dove tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente la cui ricostruzione è al vaglio della Polizia Stradale. Il 118 è intervenuto con due ambulanze e con l'elisoccorso, con il supporto dei Vigili del Fuoco.

Al momento risultano due persone ferite, pare non in pericolo di vita, le quali sono state trasportate in ospedale a Baggiovara.

Subito si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. La corsia sud è stata completamente bloccata per per consentire i soccorsi. Dalle ore 16.40, quando la fila ha raggiunto 6 km è stata decisa la chiusura dello vincolo in entrata della stazione autostradale di Carpi in direzione di Modena.