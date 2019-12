Incidente in A22, tre feriti tra Carpi e Reggiolo

Ieri sera verso le 21.30 i Vigili del Fuoco si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto e un van poco oltre il casello di Carpi della A22, im direzione nord. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, nessuna in modo particolarmente grave: gli automobilisti sono stati soccorsi da ambulanze ed elicottero del 118, con il supporto dei Vigili del Fuoco. Per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo la viabilità in dirizione Brennero è stata interrotta per circa un'ora.