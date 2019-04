Tamponamento a catena sulla A23, muore una donna modenese

Due persone decedute e due feriti incastrati fra le lamiere di un’auto e di un camper. E’ questo il bilancio di un grave incidente verificatosi verso le 11 e 30 di questa mattina sulla A23 Udine-Palmanova, in direzione del nodo di interconnessione fra A4 e A23. Non è ancora chiara la dinamica, ma il sinistro è stato il frutto di un tamponamento a catena che ha visto coinvolto anche due autoarticolato.

Un tir ha infatti tamponato un camper, che a sua volta ha centrato un'auto spingendola contro il tir camion che la precedeva. L'impatto è stato terribile e i mezzi sono andati completamente distrutti. Sul posto sono accorsi in forze i soccorsi sanitari, gli ausiliari di Autovie Venete e due pattuglie della Polizia Stradale, insiem ai Vigili del Fuoco e ai soccorsi meccanici.

Purtroppo non c'è stato nulla da fare per due donne, una di nazionalità austriaca a bordo del camper e una residente nel modenese, Liliana Suriano, che viaggiava insieme al compagno sull'auto. La vittima

E’ stata chiusa l’entrata in A23 a Udine Sud in direzione Palmanova e sono state attivate le informazioni per gli utenti sul tratto Udine Nord-Udine Sud.