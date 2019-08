La sua auto si schianta contro un albero, grave un 38enne

Poco prima della mezzanotte di ieri l'auto condotta da un 38enne è finita fuori strada lungo via Grande, in zona Rivara di San Felice sul Panaro. Il veicolo si è scontrato in modo violento contro un albero al margine della carreggiata e il conducente è rimasto bloccato all'interno del mezzo. E' servito dunque il prezioso intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il ferito, che è poi stato affidato al 118 intervenuto con ambulanza e automedica.

Le condizioni del 38enne sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Bologna. Non risultano al momento altri veicoli coinvolti, il che fa optare per un errore del guidatore, le cui cause non sono ancora state accertate.