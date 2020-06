Incidente con l'Ape Car, muore un 18enne a Pavullo

Il tragico incidente è avvenuto in piena notte lungo via Giardini Sud, a Pavullo, in prossimità della rotatoria con via Mascagni. Poco dopo le ore 2 il conducente di una Ape Car ha perso il controllo ed è finito fuori strada, sbattendo violentemente contro un muro.

Sul posto sono arrivati prontamente i soccorritori e il medico del 118, ma gli sforzi non sono bastati a salvare la vita al guidatore 18enne, che è di fatto deceduto sul colpo.

Ferito invece in modo molto lieve un altro ragazzo, che è stato accompagnato al Pronto Soccorso di Pavullo per accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora da accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto, su cui stanno facendo luce i Carabinieri.