Auto contro un albero sulla Modena-Carpi, grave un 47enne

Si susseguono con frequenza preoccupante gli incidenti sulla strada Provinciale che collega Modena e Carpi, che nelle ultime ore ha visto almeno quattro sinistri con gravi conseguenze per le persone coinvolte. Poco dopo le ore 10 di questa mattina è stato un automobilista che viaggiava verso Carpi a perdere il controllo della propria auto, per ragioni ancora da accertare, e a finire contro un albero sul margine destro della carreggiata. E' accaduto nei pressi di Appalto di Soliera.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale delle Terre d'Argine. Il ferito, un uomo di 47 anni, è stato estratto dalle lamiere del veicolo, stabilizzato e poi caricato a bordo dell'eliambulanza giunta da Bologna, proprio con destinazione Ospedale Maggiore. L'uomo è in gravi condizioni dopo il violento impatto.

La Municipale ha chiuso per circa due ore strada Romana Sud, nel tratto compreso fra la rotatoria di Appalto e l'incrocio con via Bella Rosa, con conseguenti disagi per il traffico.