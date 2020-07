Corlo, schianto tra auto e camion in via Radici. Un ferito

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 8, a Corlo, all'altezza dell'imbocco della tangenziale Modena-Sassuolo. Al momento dello schianto, il camion percorreva via Radici in direzione Formigine, mentre l'automobile -una Fiat Punto nera- andava verso Corlo: gli agenti della Polizia Municipale e Locale stanno ora eseguendo i rilievi per determinare l'esatta dinamica.

Certo è però che la violenza dell'impatto ha fatto sì che l'utilitaria finisse contro il guardrail, andando completamente distrutta. Il conducente, un uomo di 42 anni, soccorso immediatamente da ambulanza e Vigili del Fuoco è stato portato all'Ospedale di Baggiovara: non sembra essere in pericolo di vita.

L'uomo di 59 anni che era alla guida del camion sembra essere illeso, nonostante anche il suo mezzo risulti danneggiato.

Il traffico non ha subito rilevanti rallentamenti.