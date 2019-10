Auto ribaltata sulla Statale 12, illeso in conducente

Una Bmw fuori controllo si è cappottata questa mattina intorno alle ore 8 mentre percorreva via Vandelli (Statale 12) alla periferia di Montale, nei pressi dell'incrocio con via Pascoli. L'auto ha terminato la propria corsa sul tettuccio, sul lato della carreggiata in direzione sud.

Il guidatore è uscito autonomamente dall'abitacolo ed è poi stato visitato dai sanitari del 118, ma le sue condizioni erano buone, tanto che non è stato neppure accompagnato in ospedale. Non si conosce ancora al dinamica, ma non risultano al momento altri veicoli coinvolti, per cui si ritiene possa essersi trattato di un errore di guida.