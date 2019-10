Cronaca Castelfranco Emilia / Corso Martiri, 405

Castelfranco, danneggia quattro auto in sosta e si schianta contro un albero

Incidente ieri sera in corso Martiri: un 62enne straniero ha probabilmente accusato un malore e perso il controllo del suo mezzo. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita