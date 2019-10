Auto centra le impalcature di un cantiere, verifiche sulla stabilità

Oggi pomeriggio, per cause al vaglio della Polizia Municipale, un automobilista ha colpito in pieno le impalcature che da tempo avvolgono un edificio in ristrutturazione a Castelvetro. Una piccola utilitaria ha infatti infranto le barriere del cantiere e abbattuo parte dei tubi del ponteggio esattamente all'angolo tra via Marconi e via Ghiarone. Un incidente senza conseguenze gravi, per fortuna.

Tuttavia, sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco, con il compito di verificare la stabilità dell'impalcatura colpita. Sì è reso necessario di conseguenza anche l'intervento della ditta edile titolare dei lavori - i cui operai non si trovavano all'opera - per tutti gli accertamenti del caso.