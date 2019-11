Cronaca Castelfranco Emilia / Via Manzolino Ovest

Auto centra un palo della luce, due feriti e strada chiusa a Manzolino

E' accaduto a metà pomeriggio in via Manzolino Ovest. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Municipale di Castelfranco Emilia. Strada chiusa per il palo pericolante