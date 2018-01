Due incidenti sulla Panaria Bassa, grave una donna di 47 anni

Nella giornata di ieri il tratto della Panaria Bassa che attraversa la frazione di Villavara è stato teatro di due incidenti analoghi, avvenuti a poca distanza di tempo e di spazio. Il primo si è registrato intorno alle ore 18, quando una donna di 47 anni ha perso il controllo della propria auto finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme al medico e ai Vigili del Fuoco. Le condizioni dell'automobilista sono apparse subito serie: i sanitari dopo averla estratta dall'abitacolo l'hanno stabilizzata e portata con la massima urgenza all'ospedale di Baggiovara.

E' invece uscita ellesa da un cappottamento analogo la seconda automobilista, protagonista di un "fuoripista" a notte inoltrata, probabilmente dopo la mezzanotte e i relativi festeggiamenti. L'auto si è capovolta in un campo (in foto), ma all'arrivo dei primi automobilisti di passaggio la conducente si era già allontanata. Gli accertamenti sono stati svolti dai Carabinieri, che hanno accertato come si sia trattato di un incidente senza altri mezzi coinvolti.