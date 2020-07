Pedone investito sulle strisce da un'auto pirata, indagini a Castelfranco

Intorno alle ore 16.30 di ieri si è verificato un incidente in via Peschiera a Castelfranco Emilia. Un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, circa all'altezza del civico 30, è stato investito da un'auto, il cui conducente ha poi preferito allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e sul posto è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso di Bologna. Fortunatamente la vittima non ha riportato lesioni particolarmente gravi e l'elicottero ha potuto fare ritorno alla base, dal momento che è bastata l'ambulanza tradizionale per il trasporto all'Ospedale di Baggiovara.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha avviato le indagini per cercare di rintracciare l'auto pirata. Da qui l'appello, rilanciato oggi anche dal sindaco di Castelfranco, perchè eventuali testimoni si facciano avanti per fornire indicazioni utili.