Auto si ribalta in via Valdrighi, nonna e nipote ne escono illesi

Una curva affrontata male, l'impatto con un'auto in sosta e il ribaltamento su un fianco. Vittima di questa disavventura è stata una coppia composta da nonna e nipote, che oggi poco dopo le 18 viaggiava su una Mercedes Classe A lungo viale Moreali. Dopo la svolta in via Valdrighi, in direzione via Emilia, si è verificato il capottamento, con l'auto che ha finito la propria corsa su un fianco. La bassa velocità ha contribuito a rendere l'incidente di lieve entità sia per i veicoli che per i due occupanti.

Il nipote, un bambino sui 10 anni, è uscito da solo dal mezzo, mentre la dona è stata aiutata dai Vigili del Fuoco e poi affidata al 118. Fortunatamente entrambi ne sono usciti pressochè indenni e sono stati accompagnati in ospedale solo per precuazione.

Sul posto è intervenuta la Municipale per i rilievi. Via Valdrighi è di fatto stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra viale Moreali e via Malmusi.