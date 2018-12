Viale Barozzi, ancora uno scontro fra un'auto e un mezzo Seta

Come ciclicamente accade, anche oggi pomeriggio viale Barozzi è stato teatro di un incidente tra un autobus urbano Seta e un'automobile privata. L'auto, una Fiat Panda condotta da una donna di mezz'età, si è immessa sul viale provenendo da via Vicenzi, senza accorgersi che la corriera stava arrivando da sinistra, lungo la corsia preferenziale. Ne è conseguito un impatto violento, ma fortunatamente tale da non coinvolgere direttamente l'automobilista.

La Panda è stata distrutta nella parte frontale e anche l'autobus ha riportato danni. La guidatrice è rimsta in stato di shock ed è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, ma ad un primo riscontro non avrebbe riportato lesioni. Paura ma nessuna ferita anche per i passeggeri del bus, costretti ad interrompere anzitempo la corsa.

La percorrenza di viale Barozzi si conferma molto delicata, specialmente per l'immissione a raso dalle strade laterali che richiede particolare attenzione. Quando questa viene meno, non di rado, lo scontro è inevitabile.