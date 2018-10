Baggiovara. Auto finisce nel fosso, salva l'anziana guidatrice

Erano circa le ore 15 quando l'automobile condotta da una donna anziana è finita fuori strada, ribaltandosi su un fianco nel fossato che corre parallelo alla carreggiata. E' successo in Stradello Montecuccoli degli Erri, la stretta laterale di via Giardini proprio accanto alla sede GA Operations di Baggiovara. Si presume che l'automobilista abbia sbagliato la manovra in autonomia, finendo con le ruote della sua Opel Agila sull'erba e poi nel fosso.

La donna è stata soccorsa dal personale medico e sanitario giunto in ambulanza, e anche dai Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra per faclitare le operazioni e mettere in sicurezza il veicolo. Fortunatamente le condizioni sanitarie della anziana guidatrice non destano preoccupazione. Sul posto per i rilievi la Municipale.