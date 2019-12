Auto schiacciata da un camion, traffico bloccato sulla Modena-Sassuolo

Poco prima delle 12.30 di oggi si è verificato un incidente lungo la Tangenziale Modena-Sassuolo. Lo scontro tra un'auto e un mezzo pesante è avvenuto in corsia nord (direzione Modena), poco oltre l'uscita di Baggiovara. Nel corso di un cambio di corsia verso sinistra il camion ha schiacciato contro il guardrail l'auto che stava sopravvenendo alle proprie spalle e che evidentemente è entrata nello spazio nel corso della manovra.

Sul posto è intervenuto il 118 insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato gli occupanti della Volkswagen dall'abitacolo dell'auto. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti, ma sono stati ugualmente accompagnati in ospedale per accertamenti.

Circolazione parzialmente bloccata verso il capoluogo, con code di un paio di chilometri.