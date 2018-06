Auto speronata da un camion finisce nel parco di via Indipendenza

Stava percorrendo via Indipendenza sulla sua auto, in direzione del centro città, quando si è fermato per svoltare a sinistra nel parcheggio della polisportiva Modena Est. Il camion che lo seguiva, tuttavia, non si è accorto di questa manovra e ha tamponato violentemente l'auto. La DS3 è stata quindi spinta violentemente in avanti e ha percorso circa 50 metri, salendo su aiuole e pista ciclabile per poi fermarsi sul prato del parco Berlinguer.

Fortunatamente l'auto ha imboccato un "sentiero" sgombro, senza colpire pali e alberi, nè tantomeno investendo pedoni e ciclisti. L'uomo alla guida è stato soccorso da ambulanza e automedica del 118: per lui un forte contraccolpo, ma pare al momento nulla di troppo grave.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzoincidentato e la Municipale per regolare il traffico, che si è fatto molto intenso in considerazione dell'ora di punta, con ripercussioni anche in Tangenziale.

