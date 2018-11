Incidente a Castelnuovo Rangone, grave un ciclista 57enne

Poco prima delle ore 7 di questa mattina si è verificato un grave incicente stradale a Castelnuovo Rangone, lungo via Montanara. Un ciclista è stato investito da un'auto nel tratto della Provinciale compreso tra via per Formigine e via Negrelli, venendo sbalzato a terra e riportando un grave trauma. L'uomo, un 57enne, è stato soccorso prima dai sanitari del 118 giunti in ambulanza, poi affidato al medico arrivato con l'elicottero da Bologna. Una volta stabilizzato è stato trasportato in volo proprio all'Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto per l'accertamento della dinamica e la gestione del traffico la Polizia municipale.