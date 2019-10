Incidente in corso Vittorio Emanuele, ciclista ferita dopo lo scontro con un'auto

Una donna trentenne è rimasta ferita oggi pomeriggio in corso Vittorio Emanuele, mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta. E' accaduto intorno alle 17.45, mentre la ciclista percorreva la corsia in direzione della rotatoria di piazzale Natale Bruni. Durante una manovra , mentre si trovava quasi al centro della strada, è stata colpita da una Jeep Compass condotta da un giovane. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale.

La ciclista ha prima sbattuto contro il parabrezza del suv, poi è caduta sull'asfalto. Sul posto sanitari e medico del 118, che hanno stabilizzato la paziente che è poi stata trasportata all'ospedale di Baggiovara. Non sarebbe in pericolo di vita.

La Municipale ha regolato il traffico, interrompendo la strada per il tempo necessario a portare a termine i soccorsi e i rilievi di legge. Deviati anche i mezzi Seta.