Frontale fra due biciclette, ferita una donna di 53 anni

Se la Nuova Estense è spesso teatro di incicidenti fra automobili, troppo spesso con esiti drammatici, ieri è stata la volta di due biciclette, che si sono scontrate in corrispondenza dell'incrocio con via Vandelli, a Gorzano di Maranello. Dei due ciclisti coinvolti, le conseguenze peggiori sono state riportate da una donna di 53 anni, per la quale sono stati attivati i soccorsi.

La signora, che ha riportato un trauma cranico, è stata presa in carico dall'eliambulanza e trasportata con la massima urgenza a Baggiovara. A quanto si apprende sarebbe fuori pericolo. Sul posto i Carabinieri.