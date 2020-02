Anziano ciclista cade dopo lo scontro con un furgone, è grave

Un incidente apparentemente banale ha causato un trauma cranico molto serio ad un anziano mirandolese di 93 anni. E' accaduto poco prima delle ore 11 di questa mattina, mentre l'uomo in sella alla propria biciclicetta stava transitando all'incrocio tra via Circonvallazione e via Montenegro, alle porte del centro storico del paese. Qui la bici è stata urtata leggermente da un furgone, ma l'impatto è stato sufficiente a fa cadere a terra l'anziano, che ha sbattuto la testa sull'asfalto.

Il 93enne è stato soccorso dall'a,bulanza del 118 di Mirandola supportata dal medico ed è poi stato trasferito fino all'Ospedale di Baggiovara, dove attualmente si trova ricoverato in condizioni molto gravi.

La Polizia Locale ha svolto i rilievi per accertare le eventuali responsabilità.