Caduta sulla rotonda di Vaciglio, grave un cicloamatore

Poco prima delle ore 8 un cicloamatore è rimasto vittima di una grave caduta. L'uomo, un 49enne, stava percorrendo la rotatoria tra la Statale 12 e via Morane, in zona Vaciglio, quando è finito a terra impattando violentemente contro l'asfalto proprio al centro delle due corsie. I primi soccorsi sono arrivati dai "colleghi" e dagli automobilisti testimoni, nonchè da un soccorritore del 118 che si trovava casualmente a passare proprio in quel punto.

Sul posto sono poi arrivati i sanitari e il medico, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara. Il traffico è poi stato gestito dalla Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi.