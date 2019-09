Investito da un'auto a San Damaso, gravissimo un adolescente

Gravissimo incidente a San Damaso, frazione di Modena, questo pomeriggio intorno alle ore 16.30. Un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre attraversava la strada in sella alla propria bicicletta. A colpirlo una Mini Cooper che viaggiava lungo via dei Giacinti, in direzione della chiesa. All'altezza dell'intersezione con via dei Gladioli la bicicletta è sbucata sulla strada e il giovane conducente dell'auto non ha potuto fare nulla per evitare il contatto, che è avvenuto al centro della carreggiata.

L'impatto con il veicolo e con l'asfalto è stato molto violento e il ragazzino ha riportato ferite molto gravi. L'ambulanza del 118 che lo ha soccorso ha poi inconttrato l'automedica durante il tragitto verso l'ospedale per un consulto specialistico. Il 15enne è attualmente ricoverato a Baggiovara in Terapia Intensiva e la prognosi è riservata.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha eseguito i rilievi. Illeso il conducente dell'auto.