Anziano cade in bicicletta in via Alghisi, è grave

Questa mattina poco dopo le ore 10 un anziano è stato vittima di una brutta caduta in bicicletta a Carpi. E' accaduto lungo via Alghisi, dove immediatamente è arrivata l'ambulanza del 118, il cui personale ha prestato le prime cure al ferito, che ha riportato un trauma cranico. Il 91enne è quindi stato accompaganto dal mezzo di soccorso al campo d'atletica cittadino, dove nel frattempo era stato fatto arrivare l'elisoccorso da Bologna. Da qui il trasferimento in volo verso l'Ospedale di Baggiovara, dove l'uomo è ricoverato in Terapia Intensiva e in prognosi riservata