Frontale fra due bici in viale Buon Pastore, ferite due donne

Stamattina intorno alle 8 si è verificato un incidente particolare sulla pista ciclabile di viale Buon Pastore. All'altezza del distributore di benzina Agip si sono scontrate frontalmente due donne che procedevano in sella alle rispettive biciclette.

Uno scontro particolarmente violento, a dispetto dei mezzi coinvolti, a seguito del quale le due cicliste sono state sbalzata sull'asfalto riposta do alcune lesioni serie. Le due donne sono state soccorso da ambulanze e medico del 118 e accompagnate a Baggiovara. Non sono in pericolo di vita.

I rilievi sono stato eseguiti dalla Polizia Municipale.