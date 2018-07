Investito da un'auto, grave un ciclista in via Cattani a Carpi

Grave incidente stradale questa mattina a Carpi. Un ciclista quarantenne è stato investito pochi minuti prima delle 7.30 in via Cattani, mentre attraversava la strada in corrispondenza delle strisce pedonali, a ridosso dell'incrocio con via Ugo da Carpi. Una Ford che proveniva dalla rotatoria ha colpito il ciclista, che ha prima impattato sul parabrezza dell'auto e poi è finito a terra, riportando un grave trauma cranico.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e poi trasferito dall'ambulanza alla piazzola di atterraggio dell'elisoccorso, che lo ha trasportato in volo fino all'Ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi. Sul posto per effettuare i rilievi la Polizia Municipale delle Terre d'Argine, che ha anche deviato il traffico sulla strada di servizio accanto alla carreggiata principale.