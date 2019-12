Anziano ciclista investito, incidente mortale in via Emilia

Oggi intorno alle ore 11 si è verificato un incidente nel tratto di via Emilia Ovest che costeggia il parco Ferrari a poche decine di metri dall'incrocio con viale Autodromo, per altro già teatro di fatti simili. Un uomo di circa 70 anni in sella ad una bicicletta è statao investito da una Smart condotta da un giovane, il quale procedeva in direzione della periferia. L'esatta dinamica è a vaglio degli agenti della Municipale intervenuti per i rilievi e saranno utili anche le telecamere della zona per ricostruire le esatte traiettorie dei mezzi coinvolti.

Nell'impatto l'anziano è stato sbalzato a terra e ha riportato un trauma particolarmente grave alla testa. Il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica, ma la corsa verso l'ospedale di Baggiovara si è rivelata inutile. Il ciclista è deceduto durante il trasporto.

Traffico bloccato in direzione periferia, regolato all'occorrenza dalla Municipale.