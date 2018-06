Via Emilia Ovest, ragazza in bicicletta travolta da un'auto

Intorno 19.30 di oggi è verificato un incidente stradale lungo via Emilia Ovest, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale dell'incrocio con via Del Murazzo. Una ragazza di 18 anni che stava attraversando in sella alla propria bicicletta in direzione distributore di carburante è stata investita da furgone Fiat Doblò condotto da un uomo.

Il guidatore, che viaggiava verso la periferia, ha spiegato di non essersi accorto della presenza della ciclista in quanto abbagliato dal sole. L'impatto non è stato troppo violento, ma la ragazza è caduta a terra e ha sbattuto la testa sull'asfalto, riportando un trauma cranico.

Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che dopo aver prestato i primi soccorsi alla ferita l'hanno accompagnata all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sembrerebbero gravi. I rilievi sono svolti da una pattuglia della polizia stradale.