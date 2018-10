Via Fontanelli, ciclista sbalzato dopo l'impatto con un'auto

Verso le 15 di oggi si è verificato un altro grave incidente, che ha coinvolto un'auto e una bicicletta. Un ciclista è infatti stato investito da un'auto che provenendo da viale Monte Kosica percorreva via Fontanelli in direzione del Foro Boario: all'altezza delll'incrocio con corso Cavour l'auto - una Citroen C1 condotta da una ragazza - ha colpito il ciclista che stava attraversando perpendicolarmente la strada in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.

L'impatto è stato violento e l'uomo è stato sbalzato a terra dopo un volo di alcuni metri, riportando una ferita profonda alla testa e perdendo molto sangue. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica del 118 che hanno soccorso l'uomo di mezz'età e lo hanno poi trasportato all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, specialmente per capire chi avesse la precedenza del verde semaforico al momento dell'incidente. Via Fontanelli è stata temporaneamente chiusa in entrata da viale Monte Kosica.