Travolto da un'auto in via Morane, muore un ragazzo di 17 anni

Intorno alle 7.30 di questa mattina si è verificato un incidente dalle conseguenze drammatiche all'incrocio tra strada Morane e via Brescia. Il conducente di una Opel Corsa ha investito un giovane ciclista, il quale ha impattato violentemente prima con il parabrezza dell'auto, poi con l'asfalto.

Particolarmente gravi i traumi riportati dal 17enne, che è stato soccorso dal 118 e trasferito all'Ospedale di Baggiovara in codice rosso. Purtroppo gli sforzi del personale medico e sanitario si sono rivelati vani, il ragazzo è deceduto pressochè sul colpo.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Da una prima ricostruzione pare che il giovane stesse attraversando la strada sulla bici dal lato di via Arquà in direzione di via Brescia, nei pressi dell’attraversamento pedonale quando, da via Morane, è sopraggiunta l'Opel Corsa che procedeva verso il centro città e non è riuscita ad evitare l’impatto con la bici.

Alla guida dell’auto, un uomo residente in zona come il giovane - S.M. le iniziali - che con sé aveva lo zaino con i libri di scuola ed era forse diretto alla fermata della corriera che l’avrebbe condotto all’istituto scolastico che frequentava fuori città.