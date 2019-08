Incidenti, anziana ciclista investita da un'auto in via Pavia

Incidente nel pomeriggio in via Pavia, in corrispondenza dell'intersezione con stradello Medici Caula. Una donna anziana che si trovava in sella alla propria bicicletta è stata colpita sull'attraversamento ciclopedonale da un'auto, una Dacia Duster che procedeva in direzione di via Magenta. La donna è stata sbalzata sull'asfalto e ha riportato diverse lesioni, ma è sempre rimasta cosciente.

Soccorsa dal 118 con ambulanza e automedica, l'ottantenne è stata stabilizzata e condotta all'Ospedale di Baggiovara per poi essere affidata al Trauma Team. Non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale, che ha anche regolato il traffico a senso unico alternato.