Camion incidentato sullo svincolo della Tangenziale, disagi a Modena Nord

Poco dopo le ore 13 di oggi un camion di un'azienda di trasporti e logistica è uscito di strada nei pressi del casello di Modena Nord, rimanendo bloccato su uno svincolo. L'incidente è successo lungo la corsia di accesso alla Tangenziale Pirandello, dopo la rotatoria G.B. Marino, in direzione Reggio-Sassuolo. In sostanza, per chi esce dall'autostrada o per chi proviene dal quartiere fieristico è bloccato l'accesso alla tangenziale in direzione ovest.

Sul posto sono attive le deviazioni al traffico indicate dalle pattuglie della Polizia Municipale. Per accertarsi delle condizioni del mezzo incidentato e procedere alla rimozione sono stati fatti intervenire i Vigili del Fuoco. Non risultano persone ferite. Seguiranno aggiornamenti