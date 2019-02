Tamponamento e camion nel fosso, traffico a rilento sulla via Emilia

Un incidente sta causando particolari disagi alla circolazione lungo la via Emilia, tra Modena e Castelfranco. Poco prima delle ore 13, infatti, un mezzo pesante è finito fuori strada, bloccandosi nel fosso a destra della carreggiata con il cassone in mezzo alla corsia. E' accaduto in corrispondenza del bivio per Gaggio in Piano, a seguito del tamponamento con un'auto intenta a svoltare.

Il conducente è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni fisiche non sono preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per sincerarsi del particolare carico trasportato dal mezzo pesante, una serie di bombole di gas. Fortunatamente l'impatto non è stato violento e non si sono avute conseguenze. Il traffico procede come detto a rilento, con lunghe code in antrambi le direzioni.