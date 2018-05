Camion si rovesca in mezzo alla corsia, mattinata di paralisi in A1

Da prima delle ore 9 di questa mattina un incidente ha paralizzato il traffico autostradale lungo la A1. E' successo al chilometro 162, in direzione Milano, tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud. Un camion si è rovesciato su un fianco, andando ad ostruire quasi completamente la sede stradale e costringendo ad una difficile operazione di recupero. Fortunatamente il conducente è uscito indenne dal suo mezzo, ma i Vigili del Fuoco, la Polstrada e il personale di Autostrade ha dovuto faticare a lungo per metter in sicurezza il mezzo e il tratto stradale interessato.

In breve tempo si sono create lunghe code, anche se il traffico è proseguito su una sola corsia. Molti automobilisti sono usciti a Modena Sud proseguendo sulla viabilità urbana. L'incidente stato risolto in tarda mattinata, ma alle ore 13.30 - quando scriviamo - risultano ancora rallentamenti.

