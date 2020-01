Rovinoso incidente fra camion, bloccata la A22 a Campogalliano

Intorno alle 7.20 di oggi si è verificato un incidente fra mezzi pesanti lungo l'Autobrennero, in direzione nord. E' accaduto tra i caselli di Campogalliano e di Carpi, dove un camion si è ribaltato e intraversato sulla sede stradale, finendo con la motrice oltre il guardrail, inclinato nella scarpata sul margine destro della strada.

Due i camionisti feriti, soccorsi da altrettante ambulanze del 118 e trasferiti in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le gru e altri mezzi per iniziare la rimozione dei mezzi, operazione non semplice vista la dinamica dell'incidente. Autobrennero ha chiuso il casello di Campogalliano in entrata e il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria verso Carpi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, anche in A1.