Si ribalta un camion che trasporta bombole, chiuse l'Autosole e la complanare

Intorno alle ore 18.30 un camion che trasportava bombole di gas per campeggio ha perso il suo carico a seguito di un incidente con ribaltamento lungo la corsia sud dell'Autostrada del Sole. E' accaduto nel territorio di Modena, più o meno in corrispondenza del sottopasso di stradello Fornaci. Nessuna conseguenza fisica per le persone, ma il carico pericoloso ha richiesto l'9intervento dei Vigili del Fuoco e sono scattate una serie di procedure di emergenza per garantire la sicurezza.

La corsia della A1 in direzione Bologna è stata chiusa al traffico per consentire il recupero del carico. Sul posto la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Parallelamente, la Polizia Municipale di Modena ha chiuso anche la corsia sud della Complanare Einaudi, per evitare il trasito di veicoli a pochi metri dal luogo dell'incidente. Seguiranno aggiornamenti