Incidente sulla Canaletto, camion ribaltato in un campo a San Matteo

Poco prima delle ore 10.30 di questa mattina un mezzo pesante fuori controllo si è ribaltato in un campo a margine di Strada Statale Canaletto Nord. È accaduto a San Matteo di Modena, a circa 300 metri dalla rotatoria del ponte dell'Uccellino. Il camion viaggiava in direzione nord, non risultano al momento altri veicoli coinvolti.

Il camionista è stato estratto dalla cabina e soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco. L'uomo è rimasto cosciente, ma i sanitari hanno preferito chiedere l'intervento dell'elicottero. Tuttavia le condizioni del ferito non sono tali da porlo in pericolo di vita.

Il sinistro è stato gestito dalla Polizia Municipale, che sta anche ricostruendo quanto accaduto. Il traffico ha subito forti rallentamenti ma è rimasto scorrevole. Nelle prossime ore potrebbe essere necessario chiudere un tratto della Statale per le operazioni di recupero del mezzo pesante.