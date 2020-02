Scontro in curva tra furgone e camion, due feriti a Magreta

Pochi minuti prima delle 14.30 un camion per il trasporto di ghiaia e un Iveco Daily furgonato si sono scontrati in modo violento nella percorrenza della curva di via Ancora alle porte di Magreta.

I due conducenti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati a Baggiovavara. Più gravi le condizioni del guidatore del furgone, per una sospetta frattura ad una gamba. Nonostante l'impatto, tuttavia, nessuno è in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi la polizia Municipale di Sassuolo. La curva è stata chiusa e il traffico deviato nelle vie interne della frazione.