Tamponamento fra due camion in tangenziale, code verso Bologna

Qualche minuto prima delle ore 12 due camion sono stato coinvolti in un tamponamento lungo la Tangenziale Pirandello, in prossimità dell'uscita 11 (San Pancrazio), mentre procedevano nella corsia in direzione Bologna. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118, ma il camionista - dopo lo shock iniziale - è risultato pressochè illeso ed è unscito atunomamente dalla cabina danneggiata nell'impatto con il mezzo che lo precedeva.

Il personale di Anas ha chiuso la corsia di destra e deviato il traffico in entrata, mentre la Polizia Municipale ha eseguito i rilievi. Code per un paio di chilometri e disagi anche sull svincolo verso la Nazionale per Carpi.