Auto finisce nel canale, anziano muore nell'abitacolo a San Felice

Intorno alle 18 un'auto fuori controllo ha sfondato il guardrail all'incrocio tra via Marzana e via Vallicella, nelle campagne di San Felice sul Panaro, ed è finita nel canale inabissandosi. Il conducente, un uomo di 80 anni, ha purtroppo trovato la morte nell'abitacolo invaso dall'acqua, che in questi giorni riempie abbondantemente il cavo Vallicella.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che tuttavia nulla hanno potuto. Sono poi giunti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno proceduto al recupero della salma. La gru ha poi estratto la Volkswagen Polo dal canale

Ancora non si conoscono le esatte cause dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. Accertamenti da parte dei Carabinieri.