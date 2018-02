Grave incidente sulla Canaletto, scontro fra auto e camion

La Statale del Canaletto, complice anche il maltempo, si conferma teatro di gravi sinistri stradali. Oggi pomeriggio quando erano da poco passate le ore 15 due mezzi si sono scontrati nel territorio di San Prospero, all'altezza del ristorante "Il Galeone", secondo una dimanica al vaglio della Polizia Stradale e della Municipale. L'auto, una BMW Serie 1, si è cappottata finendo nel fosso, mentre il mezzo pesante si è intraversato andando a bloccare l'intera carreggiata.

Insieme ad ambulanza e automedica sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre dalle lamiere il conducente dell'auto. Il giovane, un 23enne residente in zona, è stato poi trasportato verso l'ospedale di Baggiovara in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La Statale è stata interdetta al transito tra la Cappelletta del Duca e via Uccivello, con gli inevitabili disagi per la circolazione che è stata deviata su via Canalazzo.

