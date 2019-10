Incidenti. Scontro fra due auto a Canaletto di Finale Emilia

Due auto si sono scontrate questa mattina verso le 13.40 lungo la Provinciale 468. L?incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo con via per Camposanto, a Caneletto di Finale Emilia. Una Fia 500 xxl ha urtato una Panda che si è ribaltata su un fianco.

Insieme a tre mezzi del 118 sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno agevolato l'estrazione dei feriti dall'auto ribaltata e messo in sicurezza i veicoli incidentati. Due persone sono state portate in ospedale con ferite fortunatamente non gravi.

Sul posto la Municipale che ha gestito il traffico, che ha vissuto momenti di forte disagio a causa della chiusura della Provinciale.