Frontale sul Canaletto, due feriti alle porte di Modena. Strada chiusa

Un violento scontro fra due auto ha paralizzato in traffico sulla Statale del Canaletto a partire dalle 16.30 di oggi. Il frontale si è verificato tra la rotatoria del ponte dell'Uccellino e la casa di riposo Villa Anna, in un tratto pienamente rettilineo.

Al vaglio della Polizia stradale l'esatta dinamica del sinistro, che ha coinvolto una Fiat Punto è una Alfa Romeo 159. L'utilitaria è finita nel fosso a bordo strada e il suo conducente è stato tratto in salvo grazie all'intervento dei Vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari del 118. Entrambi i conducenti hanno riportato diversi traumi e sono stati accompagnati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Municipale che ha chiuso al traffico il tratto interessato, deviando i veicoli sulle strade laterali di campagna.