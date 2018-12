Strada Statale del Canaletto, feriti quattro bambini a bordo di un pulmino

Un bilancio pesante quello dell'incidente avvenuto ieri sera verso le 22.30 lungo strada Statale Canaletto Nord, alle porte di Modena. Il località San Matteo, infatti, si sono scontrate due auto e un pulmino sul quale viaggiavano diversi bambini. L'impatto fra i mezzi è stato violento e molte delle persone a bordo hanno riportato ferite. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre il 118 ha inviato ben quattro ambulanze e un'automedica.

Il bilancio complessivo, come detto, è di dieci persone ferite, tra cui quattro bambini. Ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni, che è statao portato all'Ospedale di Baggiovara in codice rosso. Ferite meno lievi ma comunque significative per due donne di 47 e 39 anni e per un bambino di 5. Solo qualche contusione ed escoriazione per le altre persone coinvolte, accompagnate per accertamenti al Policlinico.

Sul posto Polizia Municipale e Polizia Stradale, che hanno proceduto alla chiusura della strada all'altezza del Salumificio Ferrari, non distante dall'incrocio con via delle Nazioni.