Scontro fra auto e camion sulla Canaletto, un ferito a Sorbara

Intorno alle 18.10 di oggi un camion e un'auto si sono scontrati lungo la Statale 12 "Canaletto". E' accaduto nella zona di Sorbara, in corrispondenza dell'incrocio con via Chiesa. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato estratto grazie anche all'intervento dei Vigili del Fuoco, per poi essere affidato alle cure mediche.

Il 118 ha inviato sul posto l'ambulanza e l'elisoccorso di Bologna, che ha caricato il paziente per trasportarlo all'ospedale di Baggiovara con un codice di media gravità. Vista la dinamica - sui ci sta facendo luce la Municipale - la vicenda si può considerare tutto sommato a lieto fine. Illesi l'altro conducente e la passeggera dell'auto.

La Statale è rimasta chiusa in ambo le direzioni per circa un'ora, al fine di consentire i rilievi. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi.