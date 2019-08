Auto nel fosso, grave una coppia incastrata nel veicolo capottato

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Santa Caterina di Concordia: coinvolta un'auto che intorno alle ore 19.30 stava percorrendo via Cappelletta Stoffi. Per ragioni ancora non chiare il veicolo è finito nel canale di scolo a margine della carreggiata, ribaltandosi sul tettuccio. Fortunatamente il canale in cemento non era ricolmo d'acqua, ma la particolare dinamica ha fatto sì che l'auto rimanesse incastrata fra le due sponde in cemento, rendendo particolarmente complessi i soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre le due persone che si trovavano a bordo e dopo oltre un'ora e mezza i due feriti hanno potuto lasciare il luogo dell'incidente diretti verso l'ospedale. Si tratta di un uomo di 43 anni e della moglie di 33, entrambi residenti in provincia di Mantova. Il 43enne è stato portato all'Ospedale di Baggiovara e le sue condizioni sono particolarmente gravi. La donna non è invece in pericolo di vita ed è stata ricoverata a all'Ospedale Maggiore di Bologna. Attivate due ambulanze, l'automedica di Mirandola e l'elisoccorso di Bologna.

Il sinistro è stato gestito dalla Polizia Municipale, che ha chiuso al transito la strada per oltre due ore. In serata è poi stato recuperato dal canale il mezzo incidentato.