Incidente a Carpi con vettura di un amico. Il pluripregiudicato abbandona l'auto e simula il furto

E' stato denunciato dalla Polizia di Stato di Carpi il cittadino italiano di 53 anni per simulazione l'uomo che ha abbandonato l'auto dopo un incidente e ha finto il furto. L'auto in questione gli era stata prestata da un amico, tuttavia a seguito di un incidente stradale, aveva deciso di abbandonarla, per poi andare dal proprietario e riferirgli il furto.

Quest'ultimo è stato così portato a formalizzare la denuncia del furto, tuttavia le indagini condotte hanno permesso di rinvenire la vettura presso un canale a Cortile di Carpi. E' stato mediante l'acquisizine dei dati sul traffico telefonico e la raccolta di testimonianze di alcuni residenti, che le Forze dell'Ordine hanno potuto accertare che il furto in realtà non era mai avvenuto.

L'uomo, pluripregiudicato, alcolista, senza fissa dimora, è stato inoltre sanzionato per aver guidato malgrado la patente di guida gli fosse stata sospesa.