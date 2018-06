Incidente a Castelnuovo, due feriti in via per Spilamberto

Grave incidente oggi pomeriggio in via per Spilamberto (SP16) nel territorio di Castelnuovo Rangone. E' successo poco dopo le ore 18 all'altezza dell'incrocio con via Casette Agazzotti, dove un camion che viaggiava verso Castelnuovo ha colpito una Daewoo Matiz che proveniva in senso opposto e ha svoltato a sinistra tagliando di fatto la strada al mezzo pesante.

Le due persone a bordo dell'utilitaria sono state soccorse dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con diversi traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale delle Terre di Castelli. Rallentamenti per circa due ore lungo la Provinciale.